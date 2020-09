Sthefany Brito sobre gestação: 'Será que a Barbie sentia dor nas costas?'

29/09/2020 | 12:42



Sthefany Brito usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para falar sobre a gestação. A atriz está grávida de sete meses, fruto do relacionamento com Igor Raschkovsky.

"Minha pança que, segundo vários comentários na foto anterior, parece a barriga de grávida da Barbie. Aí eu pergunto: Será que a Barbie sentia dor nas costas e no cóccix?", escreveu Sthefany no perfil dela no Instagram .

Na imagem, a atriz aparece sentada em um banco, tomando sol, de biquíni.

Diversos amigos comentaram a publicação. "Que linda! To apaixonada por você gravidinha", escreveu Giovanna Ewbank. "Como você está linda! Barriga linda, rosto lindo... está na sua fase mais radiante", disse Camila Camargo.