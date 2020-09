Volkswagen apresenta os primeiros detalhes do Taos

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



29/09/2020 | 11:59



O Taos, SUV que a Volkswagen começará a vender no segundo trimestre do próximo ano, teve os primeiros detalhes apresentados na manhã desta terça-feira (29). O carro, que será produzido em General Pacheco, na Argentina, vai se situar entre o Tiguan Allspace e o T-Cross.

O modelo integra o que a Volks chama de ‘Ofensiva SUV’, que é o oferecimento de uma linha de utilitários. Ele irá se juntar ao Tiguan, T-Cross e Nivus. "O segmento dos SUVs é o que mais cresce na América do Sul e hoje representa quase 30% em alguns mercados. Por meio dessa estratégia, pretendemos expandir nossa oferta”, afirmou Pablo Di Si, presidente da Volkswagen América Latina.

O Taos será oferecido no Brasil com motor 1.4 TSI (turbo), que entrega 150 cv, com opção de abastecimento com etanol ou gasolina. Além de transmissão automática de seis velocidades.

O presidente da Volks na Argentina, Thomas Owsianski, destacou os equipamentos de segurança do carro, como piloto automático adaptativo, sistema de frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão frontal.