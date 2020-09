Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



29/09/2020 | 11:18



Jijoca de Jericoacoara é uma cidade localizada no estado do Ceará, no nordeste brasileiro. O município é conhecido mundialmente por suas belas praias cristalinas e por ser rodeado de lagoas de água doce, além de contar com dunas de areia espetaculares.

Para quem não conhece o local ou pretende revisitá-lo, não há nada melhor do que se programar, agora, uma viagem para lá assim que for possível fazer isso com segurança. Veja lindas fotos de Jericoacoara na galeria que o Rota de Férias preparou.

Lindas fotos de Jericoacoara