Juliana Paiva passa mal e gravações de Salve-se Quem Puder são canceladas

29/09/2020 | 11:11



Eita! Após pouco tempo da retomada de gravações de Salve-Se Quem Puder - que foi interrompida por conta da pandemia do coronavírus - a novela sofreu um contratempo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Juliana Paiva teve uma queda de pressão e a gravação, que aconteceria no Projac, precisou ser cancelada.

Flávia Alessandra também estava na cena, mas foi dispensada, já que Juliana nem chegou a ir aos estúdios.

Por causa da ausência da atriz, o roteiro teve que ser ajustado, mas ela já deve voltar a trabalhar nesta terça-feira, dia 29.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da TV Globo não retornou o contato até a publicação desta matéria.

Além disso, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Vitória Strada, uma das protagonistas da novela, está isolada em um hotel para poder garantir que não está infectada com a Covid-19, já que ela em breve irá gravar a aguardada cena de beijo de sua personagem, Kyra, e Alan, interpretado por Thiago Fragoso.

Nas cenas, ela será surpreendida e será levada a um karaokê pelo advogado. Lá, empolgada, ela irá começar a cantar, mas vai desafinar. Envergonhada, ela pedirá desculpas, o que Alan achará engraçado:

- Não tem que pedir desculpas, é karaokê. Aqui pode desafinar.

Depois, Alan escolhe uma música e lembra que frequentava esse lugar com a prima, Alexia, vivida por Deborah Secco:

- Sabe, a Alexia me trazia aqui pra me distrair, principalmente depois que eu fiquei viúvo. Eu e a Alexia, a gente era muito ligado. E agora eu estou aqui pela primeira vez depois da morte dela. Com outra pessoa que tem a mesma energia boa dela.

- Então, canta, mocinho. Para de enrolar e solta a voz. Aposto que você canta muito pior que eu!, responde Kya, provocando.

Em seguida, ela fica hipnotizada com a apresentação e, em determinado momento, dá um beijo nele.

Fofos, né?