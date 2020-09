Secretaria de Saúde de Ribeirão é alvo de operação do Gaeco

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/09/2020 | 09:47



A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires foi alvo de operação conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público, batizada de Raio X, contra suspeita de fraudes em contratos da área em diversas cidades do Estado.

Conforme o Gaeco, trabalho de dois anos identificou a criação de “sofisticado esquema” de desvio de dinheiro público envolvendo empresários, agentes públicos e profissionais liberais.

“Há indícios de esquema de desvio de verba pública por meio da celebração de contratos de gestão entre organizações sociais e o poder público, em sua maioria, através de procedimentos licitatórios fraudulentos e contratos superfaturados.

No transcorrer da investigação, foram identificadas dezenas de envolvidos com o grupo criminoso divididos em diversos núcleos, cada um com sua colaboração na prática das infrações penais”, disse o Gaeco, em nota.

A Santa Casa de Birigui, contratada pela Prefeitura de Ribeirão Pires para fazer a gestão da saúde municipal, também foi alvo da operação. A instituição chegou à cidade em 2018, já no governo de Adler Kiko Teixeira (PSDB).

“Em decorrência desse trabalho investigativo foram expedidos 64 mandados de prisão temporária e 237 mandados de busca, sendo 180 no Estado de São Paulo e 57 em outras unidades da Federação, além do sequestro de bens e valores.

As prisões e as buscas se deram em dezenas de municípios do Estado de São Paulo, dentre eles Penápolis, Araçatuba, Birigui, Osasco, Carapicuíba, Ribeirão Pires, Lençóis Paulista, Agudos, Barueri, Guapiara, Vargem Grande Paulista, Santos, Sorocaba, bem como em cidades do Pará, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul”, declarou o Gaeco.