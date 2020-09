Operação Comboio é implantada na Anchieta

Do dgabc.com.br



29/09/2020 | 08:49



A Operação Comboio foi implanta na via Anchieta no início da manhã desta terça-feira (29) devido ao mau tempo que provoca neblina e prejudica a visibilidade dos motoristas.

Pelo mesmo motivo a Interligação Planalto está bloqueada, no sentido São Paulo e no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o represamento está sendo realizado a partir da praça de pedágio do KM 31, no Riacho Grande, em São Bernardo.

A rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido Capital, do km 24 ao km 22, devido tombamento de veículo. Duas faixas (3 e 4) estão bloqueadas no local e o tráfego flui pelas outras duas faixas.



Todas as demais rodovias do sistema seguem com tráfego normal.



A pista sul da via Anchieta segue bloqueada na serra para obras. Por esse motivo, o SAI está em Operação 5X3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista norte operacional da via Anchieta e a pista sul da Imigrantes. Já a subida é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).