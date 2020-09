Testamos: cumpridor, fone bluetooth Sony Wi-C200 agrada por duração da bateria

Sérgio Vinícius

Em termos de fone de ouvido bluetooth, a definição de bom custo-benefício poderia ser exemplificada com o Sony Wi-C200. Com preço médio em R$ 150, o modelo faz tudo na medida – oferece boa qualidade sonora, tem formato anatômico e facilidade de uso.

O maior diferencial positivo do Sony Wi-C200, entretanto, é a sua bateria. Em uso constante, o fone aguenta mais de 15hs sem pedir recarga – é um feito e tanto para esse tipo de gadget. Desde o começo da pandemia, o 33Giga avaliou diversos fones de ouvido atualmente nas prateleiras e a maioria não passa de 10hs longe da tomada (ou da porta USB).

De volta às questões sonoras, o Sony Wi-C200 não oferece reforço nos graves e, no volume máximo, também não isola completamente o que está ao redor do usuário. Entretanto, para um fone para o dia a dia, voltado a atividades cotidianas, é OK. Não deixa a desejar ao reproduzir músicas, podcasts ou mesmo conteúdo de filmes ou séries. O termo cumpridor define.

Raio-X

Modelo: fone de ouvido bluetooth Sony WI-C200

Na caixa: peças para montagem, headphone WI C200, cabo USB tipo C para carga, 2 almofadas para ajuste

Microfone: integrado

Tecnologia de conexão: bluetooth (obviamente, sem fio)

Cores disponíveis: preto ou branco

Peso (em g): 19 g

Dimensões (em cm): 8,03×1,75×18,57

Preço médio: R$ 150

Pontos positivos: bom preço pelo que oferece; duração da bateria; facilidade de uso

Pontos negativos: poderia oferecer mais qualidade sonora; melhorar isolamento acústico ou ter volume mais alto

Site oficial: aqui

Quanto ao formato anatômico, agrada bastante. Na embalagem, há diferentes tamanhos de borrachinhas para os terminais sonoros. Além disso, tem contrapesos em ambos os lados do fio (em um deles, fica o microfone; além dos controles básicos de volume, liga e desliga e pausa) para que o usuário não o isole ou perca o gadget com algum movimento brusco. Cada auricular conta com imã integrado, de forma a ser transportado com mais segurança ao redor do pescoço.

Quanto à questão facilidade de uso, o Sony Wi-C200 usa a interface mais comum do mercado: poucos botões, conexão simples à fonte bluetooth (basta ligá-lo e esperar, por exemplo, o smartphone encontrá-lo para parear). Quando se conecta, avisa por meio de uma voz. Se é desligado, idem.

O resumo é que trata-se de uma boa – muito boa, aliás – opção para um fone de guerrilha para o dia a dia. Não tem a qualidade sonora de um Sennheiser, mas também não cobra tão caro por isso.

O valor é parelho a opções como JBL – entretanto, o Sony parece ser, de saída, bem mais interessante do que o principal concorrente. Eletrônicos da JBL, como se sabe, tendem a sofrer com obsolescência programada quando ainda, praticamente, acabaram de sair da caixa.

