Amazon Prime Day, ação com descontos do e-commerce, será realizado em 13 e 14 de outubro

O Amazon Prime Day vai ser realizado pela primeira vez no Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. Durante o evento, a Amazon vai oferecer 14 mil ofertas em mais de 30 categorias para os membros Prime – serviço no qual o usuário paga uma taxa mensal para ter frete grátis em produtos selecionados e uma série de outros benefícios.

O amazon.com.br já está com uma série de ofertas diárias antecipadas para fazer um aquecimento para o evento. A empresa também adiantou como vai funcionar os descontos especial dentro de algumas categorias, veja só:

– Limpeza da Casa: cupom de 25% off em grandes marcas de lava-roupas, desinfetante, tira manchas e muito mais

– Beleza e Cuidados Pessoais: cupom de 30% off em marcas famosas como Hugo Boss, Maybelline e L’Oréal

– Moda: 30% off em roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos e infantis

– Casa: 20% off para comprar eletrodomésticos, decoração, organizadores e cama, mesa e banho

– Brinquedos de Bebê: cupom de 30% off na categoria

– Alimentos e Bebidas: 20% off comprando 4 ou mais itens que vão desde cápsulas de café até vinho em lata

– Pet Shop: Leve 3 e pague 2 em brinquedos, coleiras e comedouros

– CD e Vinil: cupom de 10% off em discos de artistas nacionais e internacionais

Ainda não é assinante?

O Amazon Prime é um serviço que combina compras e entretenimento em uma única assinatura. Novos membros podem experimentar a modalidade de graça por 30 dias e depois pagar R$ 9,90 por mês. A assinatura dá direito a frete grátis ilimitado em todo o país (para produtos selecionados) e acesso ao serviços Prime Video, Amazon Music e Prime Reading, além de vantagens na Twitch.

