Primeira live de campanha de Auricchio reúne 1.500 apoiadores

29/09/2020 | 00:01



Candidato à reeleição, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), liderou ontem a primeira live da campanha com lideranças que defendem sua recondução ao Palácio da Cerâmica. Foram 1.500 pessoas que acompanharam os discursos.

“Este é um grande estímulo para a nossa caminhada. Mostra que estamos na direção correta para São Caetano seguir em frente. Vamos, juntos, levar a nossa mensagem a cada um dos 161 mil moradores, e debater projetos que privilegiem o bem-estar da população”, afirmou Auricchio.

Assim como no primeiro dia de campanha, no domingo, o tucano declarou que o pleito deste ano é o mais importante que ele já participou por causa da discussão sobre o futuro do município diante da crise sanitária gerada pela Covid-19. “Vamos fazer uma cidade para as pessoas, mais acolhedora e humana, independentemente de classe social, raça ou gênero. Nenhum morador será deixado para trás.”

Candidato a vice, o vereador Carlos Humberto Seraphim (PL) também discursou. “O mundo está em dificuldade, mas São Caetano segue avançando porque tem um líder gestor que sabe conduzi-la, especialmente neste momento de crise.”