Técnico aguarda departamento médico para escalar Guarani contra Sampaio Corrêa

28/09/2020 | 21:00



O técnico Ricardo Catalá aguarda o departamento médico para escalar o Guarani que vai começar a partida desta terça-feira, contra o Sampaio Corrêa, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Desfalques no empate com o Figueirense, por 2 a 2, no último sábado, os meias Lucas Crispim e Giovanny, além do atacante Júnior Todinho, serão avaliados. Existe a possibilidade de ficarem à disposição de Catalá.

O goleiro Jefferson Paulino, que foi substituído ainda no primeiro tempo após uma lesão muscular e deixou o campo chorando, ainda não sabe qual gravidade e o período de recuperação. Para essa terça-feira, Rafael Pin está confirmado.

Já o lateral-direito Cristovam recebeu o terceiro cartão amarelo e Pablo vai ter uma nova oportunidade entre os titulares. A boa notícia é que o volante Deivid retorna após cumprir suspensão automática. Marcelo deve ir para o banco de reservas.

Emprestado pelo Náutico na semana passada, o lateral-direito Erick Daltro ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O provável Guarani é: Rafael Pin; Pablo, Wálber, Didi e Bidu; Deivid, Eduardo Person e Murilo Rangel; Bruno Sávio, Rafael Costa e Waguininho.