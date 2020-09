Nancy Pelosi divulga proposta de pacote fiscal de US$ 2,2 trilhões

28/09/2020 | 20:06



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, divulgou nesta segunda-feira, 28, a proposta do Partido Democrata para um pacote fiscal de US$ 2,2 trilhões, após ter sinalizado no domingo que um acordo com a Casa Branca poderia ser alcançado. "O projeto serve como nossa oferta aos republicanos para que venham às negociações para tratar da saúde e da catástrofe econômica em nosso país", escreveu Pelosi em um comunicado.

A democrata informa, no documento, que a legislação prevê recursos para escolas, pequenas empresas, restaurantes e trabalhadores de companhias aéreas. Pelosi ressalta que há quatro meses os democratas aprovaram na Câmara um pacote de estímulos de US$ 3,4 trilhões, que não passou no Senado.

"Estamos cumprindo nossa promessa de fazer um acordo com este projeto de lei atualizado, que é necessário para enfrentar a crise econômica e de saúde imediata que as famílias trabalhadoras dos Estados Unidos enfrentam neste momento", destaca Pelosi, destacando que a oposição abriu mão de um montante maior.

A possibilidade de haver um acordo por mais estímulos fiscais em Washington animou investidores e levou as bolsas de Nova York a fechar em alta no pregão desta segunda-feira. Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), como a presidente da distrital de Cleveland, Loretta Mester, que discursou hoje, têm enfatizado a necessidade de mais estímulos fiscais para mitigar os impactos da crise gerada pela pandemia de covid-19.