A marca São Caetano

Ademir Medici

do Diário do Grande ABC



29/09/2020 | 00:01



Louças e bananas

Texto: José de Souza Martins

Arrematei, hoje (semana passada), num leilão no Rio de Janeiro, uma saladeira de faiança policromada feita na Fábrica de Louças Adelinas, de São Caetano. A peça tem uns 70 anos. Mando-lhe as fotos.

A fábrica fechou em 1950, após a morte do dono, Manoel de Barros Loureiro, por desentendimento entre os filhos herdeiros.

Na época, como já lhe disse uma vez, eu vendia bananas, na hora do almoço, na porta da fábrica, junto à cerca da ferrovia e perto do portão de entrada. Um cacho por dia, dez dúzias, a dois cruzeiros a dúzia. Meu lucro era de 100%. Comprava o cacho por dez cruzeiros e o vendia por vinte. Se tivesse continuado, provavelmente, eu teria me tornado o Tio Patinhas do ABC. Fiz muita economia pensando nisso. Mas gastei tudo num parque de diversões, no bairro da Cerâmica, em três sucessivos fins de semana. Eu tinha 11 anos de idade.

NOVIDADE

O novo livro do professor Martins, sobre a poetisa Francisca Júlia da Silva, a maior parnasiana da história da literatura brasileira, que se matou em 1920, deve sair até o fim do ano.

O primeiro alcance Texto: Antonio de Andrade A proximidade do ABC à cidade de São Paulo possibilitava a recepção (das primeiras imagens da TV Tupi), com razoável qualidade de imagem e som. Sabe-se que o transmissor, fornecido pela norte-americana RCA Victor, previa um alcance de aproximadamente 50 quilômetros. Na realidade as imagens foram captadas em locais mais distantes, fato comprovado por notícias de aparelhos receptores instalados em cidades situadas além da área prevista, casos de Santos, Jundiaí, Campinas e Sorocaba (continua). Nota da Memória - Quando a televisão chegou ao Brasil, em 1950, estava nascendo a sigla ABC, para identificar os três primeiros municípios do atual Grande ABC. "ABC" - a expressão citada neste trecho do trabalho do professor Andrade - foi lido pela primeira vez na extinta "Folha do Povo", de acordo com pesquisa do saudoso jornalista Valdenízio Petrolli, cujo acervo a Fundação Pró-Memória de São Caetano começa a sistematizar.

Diário há meio século