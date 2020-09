Fiat anuncia série limitada para nova Strada por R$ 92.290

Leo Alves

28/09/2020



Líder geral entre as picapes, a Fiat Strada recebeu uma série limitada no Brasil. Com apenas 250 unidades – todas numeradas e na cor Branco Alaska – a Opening Edition é equipada com itens exclusivos, mas foi baseada na versão Volcano, a mais completa da gama. O preço sugerido é de R$ 92.290.

Série limitada nova Fiat Strada

Por ser inspirada na versão mais completa da picape, a Opening Edition utiliza o mesmo conjunto mecânico da Volcano – o motor Firefly 1.3 de 109 cv (a 6.250 rpm) e 14,2 kgfm (a 3.500 rpm) acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas.

Para se diferenciar das versões regulares da picape, a edição especial foi equipada com um detalhe em grafite no para-choque (chamado de skidplate pela Fiat), rodas de 16 polegadas com acabamento diamantado, estribos laterais, retrovisores em preto brilhante, badges, adesivos e soleiras com o nome da edição, engate de reboque e um divisor de carga da caçamba.

Internamente, há alguns detalhes exclusivos, como a custura em prata do revestimento em couro do volante e da coifa do câmbio. Há também pedaleiras exclusivas.

Quem adquirir uma unidade da Strada Opening Edition terá também um kit exclusivo. Ele conta com caixa exclusiva numerada, boné da picape, squeeze, carteira, duas xícaras, chaveiro e carta nominal. Caso deseje, o consumidor pode ainda receber o veículo em sua residência.