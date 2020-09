Chevrolet aposta em visual ‘invocado’ com os novos Onix RS e Onix Plus Midnight

Leo Alves

Do Garagem360



28/09/2020 | 18:18



Lançada há cerca de um ano, a família Onix de segunda geração é um dos maiores sucessos recentes da Chevrolet. Porém, mesmo com as vendas em alta, a marca segue atualizando seus carros. Na última semana, a empresa apresentou as versões RS, para o hatch, e Midnight, para o Onix Plus. Os modelos custam R$ 75.590 e R$ 81.390, respectivamente.

Embora o visual seja mais invocado nas duas carrocerias, não há nenhum tempero a mais no conjunto mecânico. A dupla é equipada com o motor 1.0 turbo tricilíndrico de 116 cv (a 5.500 rpm) e 16,8 kgfm de torque máximo (a 2 mil rpm), acoplado ao câmbio automático de seis marchas.

Novos Onix RS e Onix Plus Midnight

Coube ao Onix hatch ser o primeiro RS da marca no Brasil. Visualmente, ele se diferencia dos demais por alguns detalhes. É o caso da grade dianteira tipo colmeia, spoilers mais pronunciados, máscara negra nos faróis tipo projetor, moldura das luzes DRL em preto brilhante e símbolo da marca pintado em preto.

Há também teto, retrovisores e rodas aro 16 pintados em preto, spoiler traseiro integrado ao para-choque e aerofólio. Internamente, o teto e as colunas são escurecidos, há detalhes em vermelho nas saídas de ar e nas costuras do volante.

A seguir, veja os principais itens do Onix RS:

Acabamentos exclusivos

Gravata “Black Bow Tie” Chevrolet

Kit aerodinâmico com spoiler frontal e traseiro, grade tipo colmeia, saia lateral e aerofólio

Faróis tipo projetor com máscara negra

Luz de condução diurna em LED com moldura em preto brilhante

Rodas de 16 polegadas com design esportivo

Retrovisor com capa e teto pintados em preto metálico

Logo Onix em preto fosco

Revestimento interno de teto e coluna escurecidos

Volante com base reta e bancos inteiriços que remetem a carros de corrida

Acabamento interno com detalhes em vermelho no painel e nas costuras pespontadas

Padronagem de banco RS

Conectividade, conforto e segurança

MyLink compatível Android Auto e Apple Car Play e agora com tela maior, de oito polegadas

Sistema de áudio com seis alto-falantes

Ar-condicionado

Direção com assistência elétrica

Travas e vidros elétricos com controle remoto na chave

Sensor de estacionamento traseiro

Computado de bordo

Controlador de limite de velocidade

Regulagem de altura do banco e cinto de segurança do motorista

Regulagem de altura e profundidade para o volante

Airbag duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina

Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e assistência de frenagem de urgência

Controle eletrônico de estabilidade e tração

Assistente de partida em aclive

O hatch pode ser pintado nas cores Branco Summit, Vermelho Carmim e Preto Ouro Negro.

Sedã com visual todo preto

Baseado no modelo Premier, o Onix Plus Midnight passa a ser o mais novo integrante da linha com visual escurecido, que já teve o hatch Cruze Sport6, a picape S10 e o SUV Tracker de antiga geração. Atualmente, há também o Equinox “todo preto”. A cor da carroceria e todos os detalhes externos são escurecidos – como se o carro tivesse passado por um chrome delete, mas de fábrica.

Abaixo, confira os principais equipamentos do modelo.

Acabamentos exclusivos

Gravata “Black Bow Tie” Chevrolet

Grade tipo colmeia em preto brilhante

Conjunto óptico com faróis tipo projetor com máscara negra e luz de condução diurna em LED

Carroceria com acabamento “todo preto” para carroceria, rodas, frisos e logo Onix

Acabamento interno Premier para painel, console central e quadro de instrumentos

Volante de base reta com moldura inferior em preto brilhante

Bancos com revestimento premium na cor preto “Jet Black”

Conectividade, conforto e segurança

MyLink compatível Android Auto e Apple Car Play e agora com tela maior, de oito polegadas

Sistema de áudio com seis alto-falantes

Ar-condicionado

Direção com assistência elétrica

Acendimento automático dos faróis por sensor crepuscular

Sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré

Chave inteligente para destravamento das portas e partida da ignição por botão

Computado de bordo

Controlador para limitar a velocidade

Regulagem de altura e profundidade para o volante

Regulagem de altura do banco e cinto de segurança do motorista

Airbag duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina

Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e assistência de frenagem de urgência

Controle eletrônico de estabilidade e tração

Assistente de partida em aclive

Controlador de limite de velocidade