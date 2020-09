28/09/2020 | 16:11



Fernando Zor e Maiara, dupla de Maraisa, começaram a ser discretos sobre sua vida amorosa - já que o relacionamento ioiô dos dois recebeu muitas críticas nas redes sociais.

Mas o colunista Leo Dias publicou, nessa segunda-feira, dia 28, que na live de Maiara e Maraisa Aqui na Fazenda, Fernando não fez questão de esconder que estava com a dupla.

As duas mostraram um lindo bolo vermelho com calda branca e frutas, e, pouco depois, ele apareceu se esbaldando no doce!

Segundo o colunista, eles estão preferindo manter o relacionamento fora dos holofotes dessa vez...