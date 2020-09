De surpresa, Amanda Seyfried dá à luz o segundo filho com Thomas Sadoski

28/09/2020 | 16:10



Sem que ninguém soubesse, Amanda Seyfried deu à luz seu segundo filho! De surpresa, a atriz e seu marido, Thomas Sadoski confirmaram o nascimento do bebê em parceria com as ONGs Inara e War Child, focadas na proteção infantil.

A primeira foto do pequeno foi postado nas redes sociais das instituições, junto com a seguinte mensagem:

Desde o nascimento da nossa filha há três anos, nosso comprometimento com crianças que foram afetadas por guerras e conflitos tem sido o motor de nossas vidas. Com o nascimento do nosso filho, o trabalho da INARA e War Child se tornou o nosso principal foco.

O nome do novo bebê ainda não foi revelado. Thomas e Amanda são casados desde 2017, e já são pais de Nina, de três anos de idade.