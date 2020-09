Danni Suzuki se emociona com bilhete deixado pelo filho após ele amassar carro do vizinho com bicicleta

28/09/2020 | 16:10



Muito amor! Danni Suzuki dividiu com seus seguidores no Instagram o quão orgulhosa ficou de seu filho, Kauai, de nove anos de idade. O garoto, fruto do relacionamento da atriz com Fabio Novaes, acabou amassando o carro de um vizinho ao cair de bicicleta. Bem fofo, ele escreveu um bilhete e deixou na casa ao lado:

Vizinho, desculpa, eu amassei o seu carro em um acidente de bicicleta. Desculpa o aborrecimento. Já avisei a minha mãe. Por favor, entre em contato com a minha mãe Danni. Um abraço, Kauai, dizia o bilhete que trazia também o número da casa e do telefone para contato!

Na rede social, Danni escreveu o seguinte ao postar a foto do recado de seu filho:

Foi muito difícil naÌ?o chorar quando vi o bilhetinho que Kauai deixou na portaria para o vizinho. Ele me contou que caiu de bicicleta, mas naÌ?o me falou do amassado no carro, mas estou muito feliz de ver que ele assumiu a responsabilidade e foi honesto dando o jeitinho dele de resolver as coisas. Recebi o aviso da portaria e o bilhete da minha vizinha taÌ?o querida, que nem vai cobrar pelo estrago. Atitudes que me fazem chorar de orgulho do meu filhote e de pessoas taÌ?o boas que também valorizam a importaÌ?ncia de uma educaçaÌ?o de valores do bem. Dia lindo por aqui.

Muito fofo, né?

Nos comentários, Pedro Scooby elogiou:

Muitoooo Kauai! Esse menino é um exemplo! Sou fã dele! Parabéns papai e mamãe pela criação.