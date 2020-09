Bruno Gagliasso leva chuva de slime em premiação e dedica momento aos filhos: - Filhos, isso é para vocês. Titi, Bless e Zyan

28/09/2020 | 15:11



Como você viu, o Meus Prêmios Nick 2020 aconteceu na noite do último domingo, dia 29. A premiação contou com a participação de diversos artistas incríveis, incluindo Bruno Gagliasso, que foi um dos apresentadores do evento. E se você acha que ele não iria mencionar os filhos desta vez, se enganou feio! Sempre babão, o ator fez questão de levar uma intensa chuva de slime e dedicar o momento à Titi, de sete anos de idade, Bless, de quatro anos, e Zyan, de dois meses de vida.

- Ainda falta uma coisa para tudo ficar perfeito. E pela primeira vez na história do MPN... Filhos, isso é para vocês, tá? Titi, Bless e Zyan. SLIME!, disparou o artista, sendo atingido por diversos jatos da gosma verde.

No Instagram, Giovanna Ewbank ainda se declarou para o marido.

E o #MPN2020 de MELHOR PAI DO ANO vai para... @BRUNOGAGLIASSO!!! Meu amor, que felicidade ver você se divertindo com essa premiação. Sei que fez especialmente para os nossos filhos e nós aqui em casa, do outro lado da telinha, vibramos a cada momento com a sua alegria! Amo você e amo como você se joga em tudo que faz!!! Estamos cheios de orgulho de você, meu amor!!! Agora se prepara, porque as crianças querem banho de SLIME AQUI EM CASA! Kkkkkkkkkk, SE VIRA!, escreveu.

Nos Stories, a apresentadora ainda mostrou os filhos animados ao ver o pai na TV. Titi até chegou a gritar Vai, papai!. Fofa, não é?