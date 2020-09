Após briga com Jojo Todynho, Biel dispara em A Fazenda 12: - Se vier para cima, vou dar a cara para o murro, assim ela já sai

28/09/2020 | 15:10



A briga entre Jojo Todynho e Biel continua dando o que falar em A Fazenda 12! Após os peões se desentenderem no último domingo, dia 27, por conta dos afazeres domésticos, o cantor disse, durante conversa com Lipe Ribeiro, que espera que a funkeira o agrida, para que ela seja expulsa do programa.

Biel começou dizendo que a agressividade da cantora era pessoalmente direcionada para ele, já que ela não reclamou da mesma forma quando outras peoas levaram punições. Lipe então disse:

- Só que ela perde a coerência dela. Aí vai ter uma punição causada por alguém próximo, e ela vai ter que fazer igual, acordar gritando. Vou falar com ela isso também. Independente de qualquer coisa, você mandar alguém tomar no c*... A forma como fala também.

Biel então respondeu:

- Peitar Jojo Todynho? Que p***a é essa? Meu propósito é muito maior que isso. Tá maluco, baixando o nível. Vai ficar falando sozinha. E se encher o saco e vier pra cima, vou dar a cara pra dar um murro e assim ela já sai dessa p***a. Nossa! Vai ser o murro mais gostoso de tomar. Nossa, vai ser uma delícia!

Enquanto Lipe tentava acalmar o colega, Biel continuou:

- Ridícula a postura dela. Já caiu no meu conceito, nem olho mais na cara dela, nojo. Ridículo. Uma pessoa que levanta a bandeira que ela levanta ficar fazendo isso. Deixa ela. Tô doido pra ir pra roça com ela. Se eu fosse pra baia ontem, eu ia puxar ela. Não tenho medo de ninguém, não. Eu não babo ovo de ninguém aqui dentro pra ficar aguentando o faz isso, faz aquilo. Tá maluca? Tenho minha história, minha projeção lá fora. Isso aqui não é meu foco principal, não. Isso aqui é mais um episódio do livro, não é o final do livro, não. Não tô apostando todas as minhas fichas aqui, não. Tenho o meu caráter pra defender.

Já Lipe relembrou as suas brigas com Stéfani Bays no Dé Férias com o Ex, na hora de aconselhar o amigo:

- Isso vai virar uma bola de neve, vai fazer mal pros dois. Eu falo por experiência própria. Eu e a Stéfani na outra temporada era um alfinetando o outro.