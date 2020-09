Saiba o que fazer em Paraty, no Rio de Janeiro

Redação

Há muito o que fazer em Paraty. Com arquitetura colonial reconhecida como patrimônio da humanidade pela UNESCO e cercada por uma linda natureza, a cidade fluminense pode entrar no mapa de quem já se sente seguro para viajar e está à procura de destinos para ir de carro, não tão distantes de casa.

O que não faltam são opções de hospedagens charmosas na região, como a luxuosa Pousada do Sandi. Os profissionais que trabalham por lá listaram uma série de opções sobre o que fazer em Paraty. Todas elas contam com apoio do empreendimento. Confira:

O que fazer em Paraty

Tour artísticos no Centro Histórico

O Centro Histórico de Paraty lembra uma galeria a céu aberto, tamanha a quantidade de artistas que mantêm seus ateliês de portas abertas, refletindo a importância da arte na cultura local. “Temos sobrados inteiros com essa temática, com mostras e exposições voltadas para a cultura paratiense. Nos ateliês, a ideia é ser recebido pelo próprio artista para uma conversa e imersão em seu trabalho”, afirma Gabriel Toledo, responsável pela Agência Birds Paraty, que fica dentro da Pousada do Sandi.

Birdwatching

A atividade do birdwatching vem crescendo no mundo inteiro. Observar as aves em seu habitat natural é uma experiência única em Paraty, pois a região concentra cerca de 500 espécies, entre elas Saíra de Sete Cores, Garça Azul e Coruja Buraqueira.

O Birdwatching on Foot consiste em uma caminhada leve, partindo da Pousada do Sandi. Neste roteiro enxuto, que tem início às 6h da manhã, são percorridos cerca de 3 km, passando por praças, praias e trechos de restinga. A duração do programa , que comporta de duas a quatro pessoas, é de três horas. O valor é sob consulta.

Para os veteranos, o Birdwatching on the gold trail abrange as montanhas de Paraty e a região do Caminho do Ouro, que abriga algumas das aves mais bonitas do país. Durante o percurso, há chances de avistar tucanos e gaviões. Com duração de cinco horas, o roteiro comporta de duas a quatro pessoas e tem início às 6h da manhã, com saída de carro da Pousada em direção às montanhas.

Gastronomia

Paraty foi reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa na Gastronomia, por sua rica culinária caiçara, reinventada pelos chefs locais, com influências de todos os cantos do mundo. De um almoço requintado no meio da floresta a um festival exclusivo de frutos do mar, a bordo de um barco, o menu de possibilidades é de dar água na boca.

Trilhas

Para quem busca contato com a natureza, há percursos dentro e fora da cidade, como o City running tour. “Em ritmo leve, é possível percorrer o perímetro urbano de Paraty, passando por algumas das principais atrações da cidade e seu entorno, como o famoso Morro Forte e sua vista panorâmica para a Baía de Paraty. Isso sem contar o mangue e uma visita a um sítio arqueológico dos índios primitivos da região”, diz Gabriel.

Pousada do Sandi, em Paraty

