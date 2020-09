No México, Luísa Sonza exibe cabelos curtinhos e fãs questionam: Vai encontrar o Whindersson?

28/09/2020 | 14:10



Luísa Sonza está no México! Em seus Stories do Instagram, a cantora contou que está no país a trabalho e que os fãs irão surtar com o seu novo projeto. Acontece que o ex-marido da artista, Whindersson Nunes, também está no México, mais precisamente em Tulum. Por conta disso, diversas especulações começaram a surgir nas redes sociais.

Vai encontrar o Whindersson?, questionou uma internauta.

Acho que vai até o Whin resolver tudo e voltar a receber respeito das pessoas, ponderou uma segunda.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes enganam o mundo e casal reata no México ao som de Vitão, brincou um terceiro.

Além disso, Luísa exibiu o seu cabelo natural na tarde desta segunda-feira, dia 28, nas redes sociais. Com os fios curtinhos, a cantora confessou que prefere colocar aplique e ficar com um cabelão.

- Eu fico outra pessoa. Fico muito séria, não dá, disparou Sonza sobre o look natural.

E você, o que achou?