Estado de São Paulo realiza mutirão de emprego com 10 mil vagas

28/09/2020 | 13:41



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou novo mutirão de emprego com 10.271 vagas de trabalho e qualificação em parceria com a União Geral dos Trabalhadores (UGT). Dos setores atendidos serão oferecidas vagas em telemarketing, supermercados e indústria, entre outros na capital e interior do Estado.

Segundo a secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, as inscrições podem ser feitas pela internet e o período começa nesta segunda-feira (28) e é válido até 2 de outubro. As contratações devem começar na sequência a partir do dia 9.

"Precisamos mostrar cada vez mais que São Paulo é a força motriz do nosso País e será o exemplo de retomada de emprego e renda", disse Ellen durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.