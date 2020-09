Filha de Kelly Key e o namorado estão com coronavírus: - Sem sentir cheiro e gosto

28/09/2020 | 12:11



Suzanna Freitas, a filha de Kelly Key, revelou que ela e o namorado, Gabriel Simões, foram diagnosticados com coronavírus. Por meio do Stories, a influenciadora digital contou que não contou antes para não preocupar seus seguidores e detalhou:

- Eu ia encontrar com a minha mãe, só que as coisas não funcionam do jeito que a gente planeja. Infelizmente eu não pude ir porque eu descobri que desde semana passada eu e o Gabriel estamos com coronavírus. Mas está tudo bem. Eu não falei justamente pra não preocupar vocês. Na verdade a gente tá bem assintomático, estamos em isolamento já tem um tempinho. A gente está na parte de trás da minha casa onde o meu tio morava.

Ela ainda disse:

- Mas gente, está tudo bem. Eu e Gabriel não estamos sentindo cheiro e nem gosto. Biel ficou uns três dias bem mal, não conseguia levantar da cama e eu nem tive esses dias, eu tô muito bem. Minha avó tá ótima, não está com coronavírus, até porque eu não tive contato com ela. Tá tudo bem, tá tudo certo, eu não queria preocupar vocês.

Depois, brincou que não sabia por que estava passando perfume após o banho, já que não estava sentindo cheiro.