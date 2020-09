Maraisa é alvo de críticas por causa da aparência no Criança Esperança

28/09/2020 | 12:10



Maraisa, da dupla com Maiara, deu o que falar mais uma vez por conta de sua aparência! Após cantar ao lado da irmã no especial solidário da Globo, Criança Esperança, a artista foi alvo de comentários nas redes sociais ao longo do fim de semana.

Parte dos seguidores deixaram dezenas de mensagens para cantora questionando se ela havia feito algum procedimento estético no rosto, por causa da aparência diferente que vem exibindo nos últimos meses. Em outras duas ocasiões pelo menos, a cantora foi alvo dos internautas, que não pouparam críticas ao visual dela.

Veja alguns dos comentários abaixo:

Mulheeeeeeer, o que tu fez na cara??? tá super diferente!

Chocada e assustada com o rosto da Maraísa.

Que aconteceu com o rosto dela, meu Deus!

Amada volta com os dentes normal e com sua antiga face urgente, não está bom não!

A mulher já perdeu a identidade de tanta estica e puxa e tira e põe.

Outros internautas notaram a diferença no rosto de Maraísa, mas falaram sobre a importância de não julgarem a artista:

Miga, o que você fez com seu rosto? Você sempre foi tão linda Tomara que você esteja feliz e satisfeita, pois afinal, é o que importa.

A Maraisa era linda linda linda, mas depois dessas transformações no rosto. Agora se ela se sente feliz assim né, quem sou eu pra julgar.

Fico impressionada com tanta gente que só crítica o outro. Por acaso ela perguntou algo? O fato de SER pública não dar o direito de opinar nada nossa quando seguimos uma pessoa e porque admiramos,gostamos e respeitamos se não gostou guarde para vocês, respeite o outro.