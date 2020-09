Grávida, Chrissy Teigen é hospitalizada após sofrer sangramento: - É assustador

28/09/2020 | 12:10



Chrissy Teigen está grávida de seu terceiro filho com John Legend e, por meio de suas redes sociais, revelou no último domingo, dia 27, que foi hospitalizada após sofrer sangramentos durante um mês. A apresentadora já estava em repouso absoluto, mas explicou em uma série de vídeos em seu Instagram Stories que o sangramento piorou.

Direto da cama de hospital, primeiro Chrissy pediu a seus seguidores que não tentassem diagnosticá-la pelo Twitter enquanto ela explicava mais sobre sua condição.

- Todos nós sabemos que eu estive em repouso absoluto por algumas semanas e isso é tipo repouso absoluto. Me levanto para fazer xixi e tomo banho duas vezes por semana, sem banho, apenas o mínimo possível. Mas eu estava sempre, sempre sangrando. Estou quase no meio da gravidez e o sangue está fluindo há cerca de um mês, talvez um pouco menos de um mês. Estamos falando de mais do que suas menstruações, garotas, definitivamente não é escape. Muitas pessoas tem escape, mas geralmente é ok. O meu foi muito, disse a apresentadora.

Chrissy continuou explicando que seu sangramento piorou comparando-o com como se você abrisse uma torneira e deixasse lá... Chegou a um ponto hoje em que nunca parava, o sangramento. Ela acrescentou que estava se sentindo muito bem, dizendo aos fãs:

- É tão estranho porque me sinto muito bem. Fico geralmente a [pessoa] mais feliz na gravidez, no que diz respeito ao meu humor. É por isso que é tão difícil para eu aceitar.

Chrissy também sorriu ao revelar que seu bebê estava bem, explicando:

- Em termos mais simples, podemos dizer que minha placenta está muito, muito fraca, então me sinto muito bem e o bebê está tão saudável, crescendo mais forte do que Luna ou Miles. Ele se mexe muito, muito mais cedo do que eles mexeram. Estou tão animada por ele, ele é o cara mais forte. Ele é o cara mais legal e mais forte da casa, brincou.

Ela explicou o que vem acontecendo dentro de seu corpo:

- Então a casa dele está caindo aos pedaços. Não tinha uma boa base para começar, ele não teve a melhor chance no início, então tudo que estamos fazendo agora é tentar ter certeza de que ele tem muito fluido ao seu redor e eu estou descansando o máximo possível. É difícil porque não há muito que possamos fazer. Estou naquele momento intermediário estranho em que é perigoso tentar qualquer coisa. Se eu e o bebê conseguirmos sobreviver nas próximas semanas, poderemos partir daí e passar pela zona de perigo. É assustador. Mas assustador de uma forma que não há realmente nada para fazer. Eu pego minha progesterona e meu ferro e estamos tentando tudo que podemos.

Ela então implorou a seus fãs e profissionais médicos online para deixarem seus médicos fazerem o trabalho, advertindo:

- Se você é um médico, não posso expressar o suficiente o quanto gostaria que parasse com seus jogos de adivinhação ou mesmo de me diagnosticar via Twitter. Tenho médicos muito bons que conhecem toda a história. Eu compartilho muito, mas absolutamente não tudo.