Nasce filho de Joaquin Phoenix e Rooney Mara - e nome do bebê faz homenagem ao irmão morto do ator

28/09/2020 | 12:11



Joaquin Phoenix se tornou pai aos 45 anos de idade! Depois que a gravidez de sua companheira, Rooney Mara, se tornou pública em maio de 2020 através do Page Six, o diretor Viktor Kossakovsky afirmou durante sua participação no Festival de Cinema de Zurique no último final de semana, dias 26 e 27, que o filho do casal havia nascido. Viktor fez a revelação ao justificar a ausência do ator, que é produtor executivo do documentário Gunda, dirigido por ele e exibido no festival:

- Ele inclusive acabou de ter um bebê, um lindo filho chamado River, então ele não pode promover o filme no momento.

Apesar de o casal ainda não ter se pronunciado publicamente, acredita-se que River seja uma homenagem ao falecido irmão de Joaquin, River Phoenix, que morreu em 1993 por conta de uma insuficiência cardíaca causada pelo uso de drogas, quando tinha apenas 23 anos de idade. Na época, o ator conhecido por seu papel no filme Coringa tinha apenas 19 anos de idade, e desde então comenta com frequência sobre o impacto da morte do irmão em sua vida.

Joaquin e Rooney se conheceram em 2012 durante as filmagens do longa Ela, mas só assumiram publicamente um relacionamento no final de 2016, após estrelarem juntos o filme Maria Madalena, no qual ele foi Jesus e ela, a protagonista. De acordo com o site Us Weekly, eles ficaram noivos em 2019.