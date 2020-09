Mercedes-Benz completa 64 anos em São Bernardo e lança fábrica 4.0 de ônibus

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



28/09/2020 | 12:05



A Mercedes-Benz apresentou na manhã desta segunda-feira (28) sua fábrica 4.0 de chassis de ônibus. O evento ocorreu no dia em que a montadora completou 64 anos de atuação em São Bernardo. A empresa alemã investiu R$ 107 milhões na nova linha de montagem. O valor faz parte dos R$ 2,4 bilhões que foi anunciado em 2018, para ser aplicado no País até 2022.

Dentre as novidades mostradas pela companhia está a plataforma virtual chamada Bus Data Center, pela qual será possível acompanhar o processo de fabricação de um veículo, desde o pedido até a entrega, pelo celular ou outras plataformas, como tablets e computadores.

A fábrica 4.0 possui linha de produção em ‘Y’, processo pelo qual dois chassis começam ser montados ao mesmo tempo e depois de unem durante o trajeto de fabricação. O método otimiza o tempo de produção em 12%, gera eficiência logística de 20% e diminui o prazo de armazenamento de peças, de sete para cinco dias.

O planejamento começou em 2015 e o início da implantação foi em 2018. Segundo o diretor de ônibus para a América Latina, Sérgio Magalhães, o processo será concluído no fim deste ano. Hoje a linha opera com 700 funcionários e em apenas um turno por causa da queda de demanda proporcionada pela pandemia do novo coronavírus.

“Mesmo num momento desafiador de recuperação da economia, especialmente nesse segmento, estamos entregando a fábrica de ônibus mais tecnológica do País. Não deixamos de acreditar no Brasil”, afirmou Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.