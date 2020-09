Saiba como escolher corretamente o pneu para o seu carro

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



28/09/2020 | 11:18



Atualmente, há diversos tipos de pneus no mercado. Por isso é importante saber quais são as principais diferenças entre eles. Para auxiliar na escolha, a Dunlop e o Garagem360 elaboraram uma algumas dicas que mostram a importância da escolha correta dos pneus para os veículos, assegurando que o único ponto de apoio entre o veículo e o solo possa cumprir seu papel, garantindo a estabilidade do veículo e realizando acelerações e frenagens seguras.

Como escolher corretamente o pneu para o carro

O primeiro passo para acertar na hora da escolha correta do pneu é entender qual a especificação do produto e se o mesmo atenderá as especificações determinadas pelo fabricante do veículo. Para isso, é preciso saber quais são as medidas aplicáveis para o veículo, além do índice de carga e símbolo de velocidade do pneu. Essas características, que podem ser consultadas no manual do veículo, são os requisitos básicos para que o pneu possa ser aplicado no veículo sem comprometer a segurança do condutor e evitar problemas futuros.

Medidas corretas

O pneu é responsável por suportar a carga do veículo, amortecer, transmitir a força para a tração e também atuar na frenagem. Devido ao atrito com o solo, pneus de características diferentes dos recomendados pelo fabricante do veículo podem levar até mesmo a um aumento no consumo de combustível. Dessa forma, recomenda-se a aplicação da medida correta do pneu.

Outros dois pontos muito importantes referem-se ao ‘índice de carga’, carga máxima que o pneu pode carregar em condições de trabalho, e se o ‘símbolo de velocidade’, velocidade máxima que o pneu pode atingir em determinadas condições, estão de acordo com o recomendado pelo fabricante do veículo. O recomendado é que as características de trabalho do pneu escolhido sejam iguais ou maiores do que o recomendado pelo fabricante do veículo.

Todas essas características técnicas aparecem gravadas na lateral do próprio pneu. Veja o exemplo de medida do pneu, índice de carga e velocidade encontradas na lateral do pneu:

Aplicação

Assim como os veículos possuem características diferentes e podem ser usados em diferentes situações, os pneus seguem a mesma lógica, otimizando a performance através de características técnicas que irão proporcionar melhor desempenho de acordo com o tipo de terreno escolhido. Se alguns só são utilizados em pistas asfaltadas, outros são levados para terrenos mais acidentados, como os de utilização mista e também mais severos, como o off-road.

O tipo de pista que o pneu será usado é uma característica muito importante para assegurar maior durabilidade, satisfação e segurança para o condutor e determinará algumas condições básicas para a escolha do pneu mais adequado, como desenho da banda de rodagem, tipo de desenho dos sulcos, tipo de construção do produto e principalmente, as tecnologias empregadas na construção do pneu.

Através da tecnologia TAIYO (Sun) System, sistema de fabricação de pneus sem emendas nas partes de borracha adotada em 100% dos pneus produzidos em sua fábrica no Brasil, a Dunlop desenvolve pneus para diversos tipos de aplicação, seja para rodar 100% em terrenos de asfalto (on road), outros para uso misto, podendo ser utilizado por veículos que trafegam tanto por estradas asfaltadas quanto em determinadas situações de off road.

O processo, por eliminar as emendas nas partes de borracha do pneu, oferece ao usuário final um produto com nível de vibração 30% menor, além de apresentar um balanceamento 50% superior aos pneus produzidos através do sistema convencional, com emendas. Dessa forma, os benefícios do produto são notáveis, como a menor necessidade de aplicação de contrapesos no momento do balanceamento, reduzindo a vibração do veículo e diminuindo o ruído causado pelo atrito com o solo. Além dessas vantagens, o método TAIYO (Sun) System oferece a possibilidade de produzir pneus com menor resistência ao rolamento, proporcionando economia de combustível e melhor custo x benefício ao motorista.

Calibragem dos carros mais vendidos do Brasil

