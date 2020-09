7 hotéis luxuosos que parecem museus

Redação

Do Rota de Férias



28/09/2020 | 11:18



Alguns hotéis de luxo investem tanto em arte que mais se parecem com museus. Nas áreas comuns e nos quartos das propriedades da rede Four Seasons Hotels and Resorts, por exemplo, há desde instalações de obras contemporâneas até coleções que privilegiam os artistas locais.

Confira sete opções espalhadas pelo mundo que prometem encantar os apaixonados pelas artes.

Hotéis com coleções artísticas

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi

Aberto em 1º de setembro, o Four Seasons Otemachi adicionou novos traços à paisagem urbana de Tóquio. Isso porque o arquiteto Jean-Michel Gathy projetou espaços que combinam elementos japoneses com o estilo residencial da rede.

A coleção de arte segue o mesmo estilo. Em cada um dos 190 quartos e suítes, as obras da artista visual Namiko Kitaura emprestam uma sensação de leveza e movimento ao ambiente. Elas também remetem aos origamis.

Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

Situado à beira do Rio Chao Phraya, o novo Four Seasons Bangkok, com inauguração prevista para 1° de outubro, tem projeto do arquiteto belga Jean-Michel Gathy.

O profissional também é responsável pela coleção de arte que decora os interiores. As peças foram criadas para refletir a beleza natural da Tailândia e a vibração de Bangkok.

O hotel também contará com um espaço dedicado à exposição de obras de artistas tailandeses contemporâneos.

Four Seasons Hotel Madrid

Depois de abrir as portas em 15 de setembro, o Four Seasons Madri passou a ser reconhecido facilmente na cidade por restaurar um conjunto de sete prédios históricos.

Para exaltar a identidade nacional, o hotel conta com uma coleção de 2 mil obras de artistas espanhóis, incluindo trabalhos selecionados entre alunos de belas artes das universidades de Madri, Málaga e Sevilha.

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Uma das maiores e mais importantes coleções particulares de arte contemporânea portuguesa pode ser vista no Four Seasons Lisbon.

Na época da construção do estabelecimento, em meados dos anos 1950, uma série de artistas locais foram convidados para produzir obras que exaltassem valores nacionais que seriam deixados de legado para Lisboa.

A coleção compreende uma mistura eclética de esculturas, pinturas e tapeçarias que fazem do hotel um museu de arte contemporânea portuguesa. Há até mesmo um aplicativo para que os visitantes obtenham mais informações a respeito de cada obra.

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

No Four Seasons Athens, os hóspedes podem admirar uma coleção com cerca de 2 mil obras criadas por artistas gregos contemporâneos, como Panos Tsagaris. O hotel siuado na capital grega conta ainda com uma butique criada em parceria com o Museu Benaki.

Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center

O moderno Four Seasons Philadelphia proporciona aos hóspedes uma experiência imersiva de arte contemporânea. Da entrada no térreo até o 60º andar, há elaborados arranjos florais criados pelo diretor artístico Jeff Leatham.

No teto e nas escadas do lobby, a artista Jenny Holzer deu vida à instalação For Philadelphia, que apresenta frases de poetas, arquitetos e outros visionários da cidade. O coletivo de arte multidisciplinar teamLab, por sua vez, idealizou uma instalação floral digital no hotel.

Os quartos também flertam com a arte graças às paisagens sonoras criadas pelo músico, produtor e artista visual Brian Eno. Para completar a experiência, o Four Seasons organiza uma visita privativa guiada à Barnes Foundation, um dos pontos turísticos da Filadélfia.

Four Seasons Hotel Miami

As influências latinas de Miami serviram de inspiração para a coleção do Four Seasons na cidade. No saguão de entrada encontram-se duas esculturas de bronze com cerca de 4 metros de altura – Adão e Eva –, criadas pelo artista colombiano Fernando Botero.

Ao todo, o hotel exibe 35 obras de nomes como o brasileiro Vikki Muniz, o cubano José Bedia, o pintor de Miami Hernan Bas, o haitiano Edouard Duval-Carrè. Destaque também para uma instalação do artista venezuelano Jesus Rafael Soto.

A coleção é composta por pinturas, esculturas, gravuras e fotografias originais. Elas decoram os saguões, as áreas para reuniões e os todos os 221 quartos e suítes do hotel.

Hotéis inusitados

Veja uma galeria com algumas propriedades “diferentonas” para se hospedar pelo mundo.