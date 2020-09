Luana Piovani ganha flores de pessoa misteriosa: - Tá merecendo beijo na boca de língua!

28/09/2020 | 11:11



Uau! Ainda isolada com coronavíus, Luana Piovani recebeu flores aparentemente de um admirador secreto! Em seu Stories, a atriz mostrou o recebidinho e explicou que ganhou um mimo de uma pessoa que não conhece!

- Gente, eu ganhei uma flor hoje! Que coisa linda. E vocês não sabem o que está escrito: Uma flor, mesmo solitária, continua linda. Companhia pra você, beijos M.M. Gente, pelo amor de Deus, alguém me conta quem é M.M!

Depois, ela ainda brincou com suposições:

- Marilyn Monroe? Quem é M.M., hein? Tá merecendo beijo na boca de língua! Quero saber quem foi, disse.

Será que ela vai descobrir em breve quem é a pessoa?

Lembrando que a ex de Pedro Scooby está solteira desde o fim de seu namoro com Ofek Malka.

Como você tem acompanhado, Luana foi diagnosticada com Covid-19 dias após reclamar do uso de máscara em uma viagem para Paris, na França. Desde então, ela tem compartilhado com seus seguidores como está a sua rotina de isolamento longe dos três filhos, Dom, Bem e Liz.