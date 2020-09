MC Zaac nega boatos de affair com Luísa Sonza

28/09/2020 | 11:10



Luísa Sonza enfrenta uma nova polêmica em sua vida pessoal! Depois de assumir namoro com o cantor Vitão, a cantora se envolveu em rumores de que teria traído o rapaz com o funkeiro MC Zaac, com quem fez parceria na música Toma. A loira não se pronunciou sobre o assunto, divulgado inicialmente pelo jornalista Erlan Bastos, que afirmou que o clima era tenso nos bastidores do MTV Miaw depois que Vitão viu troca de mensagens comprometedoras entre Luísa e Zaac.

O funkeiro, então, quebrou o silêncio e resolveu se pronunciar, negando qualquer envolvimento com Luísa:

- Acabei de chegar do estúdio, dei uma almoçada e vim aqui para falar com vocês sobre essa notícia que está rolando e eu nem sabia, fui pegar meu celular quando vi essa notícia sem pé nem cabeça. Eu, MC Zaac, a única coisa que tenho com a Luísa é a música Toma, que pra mim ela é uma artista incrível, já falei isso pra ela e pra todo mundo milhares de vezes. Ela é muito talentosa de verdade. Essa notícia é infundada total, não sei quem é esse repórter, não sei por que me bloqueou aqui, o cara postou o negócio e fugiu. Eu e o Vitão trocando a maior ideia no dia da premiação, de fazer uma música juntos e hoje me deparar com uma noticia dessas é uma coisa sem pé nem cabeça. Falei vou postar no feed, me impor, mas eu não vou dar muita ênfase pra isso porque é um bando de nada, disparou.

Zaac ainda afirmou que os rumores são uma irresponsabilidade, uma vez que é casado e pai de uma criança:

- É uma mentira, uma irresponsabilidade até porque eu sou casado, tenho uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma vida abençoada. Acho que ele deveria ter mais noção porque não é uma brincadeira. Acho que está entrando num grau muito sério esse lance da internet, as pessoas acham que podem falar o que quer quando quer e vai ficar de boa. Mas por trás de isso tudo tem uma pessoa.