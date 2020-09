Em A Fazenda 12, após falar que queria ter agredido Jojo Todynho, Biel compara a sua carreira com a da funkeira: - Ela tem um hit, eu tenho seis

28/09/2020 | 11:10



Fogo no feno! Os ânimos em A Fazenda 12 estão à flor da pele após o primeiro grande barraco dessa edição. Jojo Todynho se estressou com Biel, que não estava ajudando com funções da casa, e acordou todo mundo na manhã do último domingo, dia 27. Com a repercussão da briga, os peões falaram sobre o assunto ao longo do dia. Em conversa com Rodrigo Moraes e Juliano Ceglia, o funkeiro comparou a sua carreira com a de Jojo:

- Eu fiquei quieto, eu nem me mexi. Muita gente tá falando: respeita a sua história. Ela chegou agora, com dois, três anos de carreira. Você tem oito, moleque. Ela tem um hit, você tem seis. Tem muita cobrança de mim.

Entenda o barraco

Jojo, ao ver a louça da cozinha na manhã do último domingo, dia 27, disparou:

- Meu Deus. Eu vou surtar, não é possível. (...) As pessoas têm mania de passar pano para os outros, mas aqui ninguém vai passar pano pra ninguém, não.

Em seguida, Luiza Ambiel entra na cozinha e diz que o Biel já tinha colocado uma cumbuca do lado da pia na hora que ela estava lavando a louça, mas não lavou o objeto.

Depois, Jojo pergunta para Mateus Carrieri:

- Deixa eu te fazer uma pergunta. Você e os demais, quem que acorda o Gabriel pra ele buscar água? Que a segunda punição foi dele também.

- Eu não vou acordar ninguém.

- Você vai ficar buscando água igual burro de carga?

- Se fosse as minhas filhas, eu ia falar: filhinha, vamos acordar vamos ajudar, tá todo mundo precisando. Agora, eles não são meus filhos.

Jojo, já aparentando estar bem brava, entra no quarto e começa a gritar:

- As pessoas que tomaram punição ontem, (tem que) se manifestar pra pegar lenha, água. Então não é justo ficar sem pegar hoje.Então, senhor Gabriel, levante pra pegar água. Que aqui você não tá de hóspede não, tá? Vambora.

Depois, ao perceber risadas e olhares, Jojo continua gritando:

- E não me faz cara de maluco, não, hein, c*****o. Não fica me perguntando por que não. Tô estressada, p***a. Fica de deboche comigo, não. Não tô entendendo, risadinha. Quero fazer rir agora, ri Gabriel. Ri agora! Fica de deboche! Você faz graça com os outros, comigo não. Não vem me olhar com olho de deboche, não. Faz gracinha e sustenta. Não fica de deboche.

Biel, então, disse:

- Eu estava dormindo.

E Jojo rebateu:

- Acorda e faz a sua função. Não fica de deboche, indiretinha. Eu tô cega? Eu tô maluca? Então vai tomar no c*.

Ainda bem brava, Jojo entra novamente no quarto e fala para Cartolouco:

- E você, vai fazer a sua função que eu falei pra você fazer ontem.Limpar a piscina e varrer lá fora. Tá no SPA?!

Biel ainda provocou, quando todos estavam na cozinha comentando que não haviam conseguido dormir:

- Eu graças a Deus a minha consciência me deixa dormir na hora que eu quero.

Depois, do lado de fora da sede, em conversa com outros peões, Biel, disse:

- Eu devia ter agredido [a Jojo]. Assim vazava logo dessa p***a.

Tenso, né?