Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana se reencontram e Junno Andrade dispara: Esse vídeo ficou mara, hein?

Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana surpreenderam os fãs e seguidores ao revelarem nas redes sociais que se reencontraram! Através de diversas postagens no Instagram, o trio mostrou que se reuniu na casa de Angélica e Luciano Huck no Rio de Janeiro para matar a saudades.

Saio muito pouco, sou considerada pelos meus amigos uma pessoa estranha .... mas quando saio e encontro as pessoas que eu gosto eu fico tão feliz ... viro criança de novo... e você olhando essa foto ... virou criança???, perguntou Xuxa depois de postar a foto das três rindo.

Em seguida, Xuxa publicou o vídeo das três juntas, feito por Luciano Huck, e brincou na legenda, citando músicas de cada uma das três:

Então se eu não consegui com a foto anterior com essa eu consigo... tenho certeza que consigo escutar um coro de vou de taxi, os dedinhos... porque todo mundo tá feliz!

Na caixa de comentários, uma mensagem de Junno Andrade, companheiro de Xuxa, acabou roubando a cena.

Esse vídeo ficou MARAAA, hein?, escreveu o ator e músico.

Diversos internautas responderam o artista pela suposta indireta feita à Mara Maravilha. Isso porque, a ex-apresentadora do Fofocalizando declarou ter ficado chateada por não fazer parte do grupo ao lado das três loiras.

Haha melhor comentário!, elogiou um seguidor.

Olha o Junno, que abusado!, escreveu outro internauta

Debochadoo, disse mais um seguidor.

Angélica também repostou o vídeo ao lado das amigas e escreveu: Viva a vida miglinhas.

Enquanto Eliana fez questão de deixar claro que todas fizeram o teste para o coronavírus antes do reencontro:

Devidamente testadas resolvemos nos reunir para matar a saudade e dar boas risadas. Foram horas sem ninguém pegar o celular, algo raro nos dias de hoje, mas antes de ir embora deu nisso. Migles que encontro delicia. Amei real!!! Angel e Luciano obrigada por todo o carinho com minha Manu e meu Arthur. Eva, Joaquim e Benício são adoráveis. Xu e Juno vocês arrasaram no sushi vegano. Próximo encontro vai ser em SP, tá? Aproveitando essa boa vibe quero agradecer a audiêcia do nosso programa de mais um domingo. #vaificartudobem #goodvibes #migles #xuxa #angelica #eliana #carinho #respeito #muitasrisadas, escreveu a apresentadora.

Na caixa de comentários da publicação da apresentadora do SBT, os internautas elogiaram a postura dela e de Luciano Huck, que mesmo sendo ex-namorados conseguem conviver hoje juntos:

Só consigo pensar na Eliana e o Luciano Huck, maturidade que fala né?, disse um seguidor.

E olha a delicadeza e educação da Eliana agradecendo aos dois pelo carinho com os filhos dela, escreveu outro internauta.

Em meio a tantos comentários, diversos famosos também deixaram mensagens para as três apresentadoras. Ticiane Pinheiro, por exemplo, invejou o encontrinho das loiras:

Ai, que lindas! Queria estar aí!, disse.

A filha de Xuxa, Sasha Meneghel comemorou a felicidade da mãe:

Ah, eu amo tanto, tanto ouvir sua risada. Que sorriso lindo. Que saudade, mama! Que bom ver vocês juntos!, escreveu a estilista.

As três haviam se reunido anteriormente em 2019, quando gravaram um comercial juntas para uma marca de cosméticos.