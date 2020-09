Sete jogadores do Flamengo são submetidos a exame para saber se podem jogar na 4ª

28/09/2020 | 08:05



O Flamengo vai saber nesta segunda-feira se vai ganhar o 'reforço' de sete jogadores para o duelo de quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Independiente Del Valle, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

São eles: Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael e Vitinho. Todos os atletas vão ser submetidos a testes da covid-19 para saberem se já estão curados, após darem positivo em Guayaquil, no Equador, no dia 19.

Segundo comunicado do Flamengo, todos estão assintomáticos e serão testados em suas casas para evitar contaminações. Todo o elenco que participou do jogo deste domingo, no Allianz Parque, diante do Palmeiras, também vai passar por exames.

De acordo com o protocolo da Conmebol, quem estiver negativo após quarentena de dez dias estará apto a entrar em campo. O prazo é suficiente para que os sete atletas estejam à disposição para encarar o Independiente del Valle. O técnico Domènec Torrent e outros 12 jogadores, também infectados, ainda vão ficar de fora da partida.

Diego Alves, César, Gabriel e Pedro Rocha, que se recuperam de lesões, também serão reavaliados pelo departamento médico para saberem se terão condição de jogar na quarta-feira.