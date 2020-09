UE: Comissão Europeia lança novo plano de ação para avançar em união alfandegária

28/09/2020 | 07:19



A Comissão Europeia informa em comunicado que lançou nesta segunda-feira um novo Plano de Ação de União Alfandegária, a fim de adotar medidas para conseguir mais inovação e eficiência nessa frente na União Europeia ao longo dos próximos quatro anos. O braço executivo do bloco argumenta que com isso é possível proteger as receitas e "a segurança, a paz e a prosperidade dos cidadãos e negócios da UE".

Comissário para Economia da UE, Paolo Gentiloni argumenta sobre a necessidade de haver melhores dados, instrumentos e equipamentos nessa frente, além de uma maior cooperação dentro da UE e com autoridades alfandegárias de países parceiros. Também é necessário maior monitoramento, para garantir maior confiança sobre o futuro, diz a autoridade na nota oficial.