Heat bate Celtics, faz 4 a 2 na final do Leste e decide a NBA contra os Lakers

27/09/2020 | 23:40



A final da temporada 2019/2020 da NBA será entre Los Angeles Lakers e Miami Heat. Neste domingo, o time da Flórida se credenciou à decisão da liga ao fechar em 4 a 2 a série melhor de sete da final da Conferência Leste com a vitória por 125 a 113 sobre o Boston Celtics, em jogo disputado dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando.

Depois de despachar o Indiana Pacers na primeira rodada, o Milwaukee Bucks (do MVP Giannis Antetokounmpo) na semifinal e agora os Celtics na final do Leste, o Heat começa a decisão da NBA contra os Lakers de LeBron James e Anthony Davis nesta quarta-feira. Esta é a sexta vez em que a franquia da Flórida vai para a decisão da liga em busca de seu quarto título.

O grande nome da partida que definiu a classificação do Heat foi o ala-pivô Bam Adebayo, que se agigantou para conduzir a sua equipe com maestria, dominante no garrafão do time de Massachusetts ao conseguir 32 pontos (11 acertos de 15 nos arremessos de quadra e 10 de 11 nos lances livres) e 14 rebotes, com efetiva participação no último quarto.

Ao lado de Adebayo no último período, Jimmy Butler também teve participação importante na maioria das jogadas, terminando a partida com 22 pontos e oito assistências. Vindo do banco de reservas, Andre Iguodala foi a grande surpresa. O veterano terminou o jogo com 15 pontos, sendo perfeito nos arremessos de quadra. Sexto homem do Heat, Tyler Herro também teve desempenho a ser destacado ao fechar o jogo com 19 pontos e sete assistências.

Pelo lado dos Celtics, o destaque ficou por conta de Jaylen Brown, pontuador mais eficiente da equipe, com 26 pontos e oito rebotes. Jayson Tatum começou zerado no primeiro quarto, mas acendeu nos períodos seguintes e terminou o jogo com 24 pontos, 11 assistências e sete rebotes. Ainda entre os titulares, Marcus Smart e Kemba Walker terminaram com 20 pontos cada um.