Fora de casa, Goiás marca no final e arranca empate por 2 a 2 contra o Ceará

27/09/2020 | 20:49



Ceará e Goiás e fizeram um jogo muito movimentado na Arena Castelão, em Fortaleza, neste domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficaram no empate por 2 a 2. O gol que definiu a igualdade no placar saiu nos acréscimos e foi marcado por David Duarte.

O resultado, no entanto, não é bom para nenhum dos times. O Ceará chegou a 14 pontos e está na 12.ª posição, com cinco pontos a menos do que o Palmeiras, que abre o G-4, e três a mais do que o Red Bull Bragantino, primeiro dentro da zona do rebaixamento.

O Goiás, com nove pontos, é o 19.º e penúltimo colocado, acima apenas do lanterna Bahia, e tem dois pontos a menos do que o Coritiba, primeiro time fora da degola. No entanto, o clube esmeraldino disputou dois jogos a menos do que a maioria dos adversários.

O início do jogo foi eletrizante. Com 1 minuto e 34 segundos de bola rolando houve tempo para o Ceará assustar com um chute de Fernando Sobral no travessão e o Goiás responder com cabeçada de Breno, que também parou na trave. No rebote, Rafael Moura, bem posicionado, completou para o fundo das redes.

O Ceará tentou empatar ainda no primeiro tempo e teve algumas boas oportunidades. Fernando Sobral chegou a bater cara a cara com Tadeu, mas o goleiro do Goiás fez grande defesa. Na sequência, Tiago marcou de cabeça aproveitando cobrança de escanteio, mas a jogada foi anulada porque a bola saiu pela linha de fundo antes de chegar à área.

A superioridade do Ceará seguiu após o intervalo até que Charles empatou aos sete minutos. Ele recebeu lançamento em velocidade e, mesmo sem ângulo, tocou na saída de Tadeu. A bola correu mansamente, bateu na trave e morreu no fundo do gol.

E o time da casa ainda virou aos 27 minutos. Bruno Pacheco deu belo passe para Vinícius Vina, que finalizou na saída do goleiro. No entanto, o Goiás buscou o empate já nos acréscimos. Aos 46, Edílson cobrou falta para a área e o zagueiro David Duarte, de cabeça, deixou tudo igual ao ganhar de cabeça da defesa e do goleiro Fernando Prass.

O Ceará volta a campo no próximo sábado, quando encara o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Brasileirão. No domingo, o Goiás recebe o Santos no estádio da Serrinha, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 2 GOIÁS

CEARÁ - Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago (Gabriel Lacerda), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho (Marthã), Felipe Baxola (Mateus Gonçalves), Fernando Sobral e Vinícius Vina (Wescley); Rafael Sóbis (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.

GOIÁS - Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches (Heron) e Caju; Breno, Sandro e Daniel Bessa (Ignacio Jara); Vinícius (Douglas Baggio), Rafael Moura (Lucão do Break) e Keko (Daniel Oliveira). Técnico: Thiago Larghi.

GOLS - Rafael Moura, a 1 minuto do primeiro tempo; Charles, aos 7, Vinícius Vina, aos 27, e David Duarte, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago e Fernando Sobral (Ceará); Heron, Rafael Moura e Lucão do Break (Goiás).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).