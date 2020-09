Sem projeto majoritário, PSL fecha apoio para Paulo Serra

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



27/09/2020



O diretório do PSL de Santo André ameaçou lançar candidatura própria às vésperas das convenções que homologam os projetos políticos. Mas decidiu mesmo traçar o caminho no qual estava desde o começo do ano: dar suporte à tentativa de reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Com a decisão, Santo André será a única cidade do Grande ABC que não verá um filiado do PSL concorrendo à Prefeitura. “Foi a melhor decisão”, sustentou o presidente do partido na cidade, Régis Gomes, sobre apoiar Paulo Serra.

“Durante reunião na semana passada, a executiva decidiu que era melhor apoiar o atual prefeito Paulo Serra. Dessa forma, vamos apenas lançar nossos candidatos a vereador, com chapa completa”, emendou Gomes. A chapa de vereadores do partido conta com 32 candidatos e a sigla tem expectativa de eleger dois parlamentares – um deles, Toninho de Jesus.

No começo do mês, em estratégia que não se vinculava com a imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Gomes havia relatado que o partido tinha três opções de projeto político. O primeiro, e mais ousado, era o de lançar chapa pura ao Executivo, com Toninho como candidato a prefeito e Gomes como vice. Outra possibilidade seria a de tentar encaixar Toninho como candidato a vice na chapa com Paulo Serra. Como esses dois planos fracassaram, a sigla adotou a última opção, e mais palpável, a de não lançar candidato ao Executivo.

Em entrevista no mês passado ao Diário, o deputado federal e presidente estadual da legenda, Júnior Bozzella (PSL), já havia dado sinalização de que em Santo André o terreno não estava fértil para um voo do PSL ao dizer que o partido teria apenas seis candidaturas ao Executivo na região. As outras candidaturas são Rafael Demarchi (São Bernardo), Nilson Bonome (São Caetano), Jhonny Rich (Diadema), Professor Betinho (Mauá), Carlos Sacomani, o Banana (Ribeirão Pires), e José Teixeira (Rio Grande da Serra).

O PSL de Santo André se aproximou de Paulo Serra já em 2018. No mês passado, por exemplo, durante inauguração do escritório político do PSL na cidade, o prefeito compareceu, tirou fotos e conversou com filiados.