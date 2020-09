Fábio Assunção rouba a cena em 'Criança Esperança' e fãs comentam

27/09/2020 | 18:27



A aparição de Fábio Assunção na edição do 'Criança Esperança' 2020, da TV Globo, surpreendeu os fãs e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado, 26.

Após uma mudança no estilo de vida, com dieta alimentar e rotina de exercícios físicos nos últimos meses, o ator emagreceu quase 30 quilos.

No perfil oficial no Instagram , Fábio Assunção comemorou. "Ontem à noite participei de mais um ano do Criança Esperança. Estávamos ao vivo, eu e @alinemidlej, com colegas no painel virtual, neste momento pandêmico. Todos com máscaras de proteção, com os exames de PCR feitos, roupas especiais de isolamento e luvas pra equipe técnica, tudo. Mas isso só fez brotar mais ainda em todos nós um sentimento de solidariedade mútua e união", escreveu.

Fábio Assunção aproveitou a publicação para agradecer o carinho dos fãs. "Recebi muitas mensagens incríveis pelas redes e imprensa e só posso agradecer por conviver com pessoas tão empáticas e poder expressar ao brasileiro alegria e serenidade. Foi muito especial mesmo", concluiu.