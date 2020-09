Flavia Viana mostra antes e depois da gravidez: Feliz que desinchei

27/09/2020 | 18:11



Flávia Viana decidiu compartilhar neste domingo, dia 27, em seu Instagram uma montagem mostrando um antes e depois. Em uma imagem, ela ainda estava grávida e, na outra, com o filho, Gabriel, nos braços.

Usando a mesma lingerie, a apresentadora contou como havia desinchado 11 dias após dar à luz, mas que isso não ocorreu de imediato.

Essa foto não é para as mamães fazerem comparações. Eu sei o quanto é difícil a recuperação pós-parto, a fase de puerpério, eu fiquei bem inchada. [...] A gente sai do parto com a mesma barriga que entrou, parecendo que ainda está grávida, né? Super inchada, escreveu ela na legenda da publicação.

A companheira de Marcelo Zangrandi continuou:

Primeiro: o que mais importa é a saúde do nosso filho! Vê-los bem é a maior vitória! Segundo: devemos nos cuidar sim, até porque eles precisam da gente bem, né?

A apresentadora ainda contou como conseguiu perder a barriga logo:

Tomei muita água (3 litros por dia). Estou fazendo os exercícios de respiração que a fisioterapeuta passou todos os dias. Após alguns dias, não abri mão da cinta e estou amamentando full time.

Além disso, a mais nova mamãe comemorou a forma atual.

Feliz que desinchei, feliz que o meu corpo está respondendo super bem a tudo de melhor que estou fazendo por ele e se você está tristinha não desanime, tá? Cada um tem um biotipo e você fazendo o seu melhor na hora certa tudo volta a ser melhor do que antes! Estamos juntas, finalizou.