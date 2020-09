27/09/2020 | 18:10



Fernanda Lima mostrou que a vida de mãe não é nada fácil, mas ela consegue encontrar um tempo para se reconectar com a filha Maria Manoela, que em breve completará um ano de idade.

Em uma publicação no Instagram, no último sábado, dia 26, a apresentadora apareceu com o peito para fora da blusa e com a menina no colo.

Na legenda, ela escreveu:

15 horas depois, dois voos e muita saudade, finalmente a nossa hora! Obrigada aos meus filhos e a quem cuida dos nossos filhos para que a gente possa trabalhar. Chega de post. Boa noite.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza da foto e das duas.