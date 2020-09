Lily Collins é pedida em casamento no meio do deserto: A alegria mais pura

27/09/2020 | 17:10



Mais um casamento à vista! Lily Collins compartilhou a sua felicidade em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 25, mostrando que o pedido de seu amado Charlie McDowell foi feito enquanto o casal estava em um cenário desértico.

Eu estive esperando a minha vida toda por você e mal posso esperar para passar as nossas vidas juntos..., escreveu ela no Instagram, em uma publicação com algumas fotos mostrando os pombinhos e o anel de noivado.

Logo depois, a atriz postou mais um clique, desta vez, dela exibindo a aliança que contém uma pedra bem grande.

A alegria mais pura que já senti, declarou a artista na legenda.

Várias celebridades desejaram os parabéns para a estrela, como Jennifer Garner, Ashley Tisdale, Debby Ryan, Courteney Cox, Reese Witherspoon

e até a própria conta oficial da Netflix.

O relacionamento do casal foi confirmado há cerca de um ano por meio de um Stories no Instagram.

No sábado, dia 26, Lily fez um post com imagens tiradas durante uma viagem para o estado norte-americano do Novo México, onde, provavelmente, ocorreu a oficialização do noivado.