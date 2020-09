Rodrigo Hilbert vira assunto na web ao errar receita e fãs brincam: Foi o pudim que errou

27/09/2020 | 17:10



Rodrigo Hilbert é conhecido por saber fazer de tudo! O apresentador consegue cozinhar, construir casa na árvore, fazer o seu próprio forno e, recentemente, até se aventurar no origami. Por conta disso, os fãs foram à loucura no último sábado, dia 26, depois que ele errou uma receita de pudim de leite condensado!

Rodrigo tentou reproduzir no programa É De Casa uma receita de sua avó, Eda, e a sobremesa não saiu como o esperado. No Twitter, os internautas não souberam lidar e brincaram, dizendo:

Atenção: Rodrigo Hilbert errou o pudim, alertou um rapaz.

Foi o pudim que errou, brincou outro.

Os comentários viralizaram e, neste domingo, dia 27, o nome do marido de Fernanda Lima foi parar nos assuntos mais comentados do dia na rede social. No Instagram, Rodrigo disse:

Ontem, foi ao ar no É de Casa uma receita de pudim de leite condensado, foi o meu primeiro pudim e deu errado [risos]. Então, para compensar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma receita de pudim de açaí que preparei lá no Pará!

Os comentários, porém, continuaram por um tempo e muitos fãs fizeram brincadeiras sobre a receita.

O pudim deu errado? Nunca! Essa é a sua receita... O seu jeito único de fazer pudim. O pudim ficou nervoso quando viu que era você preparando... Quem nunca? Até eu ficaria, mas acho que minha receita daria certo.