Ana Carolina fará Live no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

27/09/2020 | 16:26



A cantora Ana Carolina marcará presença na próxima terça-feira, 29, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, durante uma transmissão ao vivo na internet para chamar atenção para o Dia Mundial do Coração.

Intitulada 'Live do Coração', a apresentação da compositora também contará com a presença do ator Danton Mello, além da participação do médico endocrinologista Carlos Eduardo Couri.

A iniciativa é uma realização da campanha 'Quem Vê Diabetes Vê Coração', que busca conscientizar sobre a relação do diabete com as doenças cardiovasculares. A transmissão da live acontece no dia 29, a partir das 20h, pelos canais da campanha e da cantora Ana Carolina no Youtube.

Segundo pesquisa apoiada pela campanha em todas as regiões do Brasil, 90% dos pacientes brasileiros com diabete sentem falta de mais informações sobre os riscos cardiovasculares da doença. De acordo com a Associação Americana de Diabete, 80% das mortes de pessoas com a doença podem ser causadas por patologias cardiovasculares.

A realização do evento no Cristo Redentor é mais um destaque dentre as diversas atividades já realizadas pela campanha desde o seu lançamento, em junho de 2019, com o apoio de sociedades médicas e de associações de pacientes de todo o País.

Serviço:

Live do Coração com Ana Carolina no Cristo Redentor

Quando: Terça-feira, 29, às 20h.