27/09/2020 | 16:11



Yuko Takeuchi, que atuou na versão original do filme O Chamado, de 1998, foi encontrada morta no dia 27 de setembro em sua casa.

A informação é da BBC e, de acordo com a publicação, a causa da morte ainda não foi revelada.

O corpo da atriz de 40 anos de idade foi encontrado pelo marido, o ator Taiki Nakabayashi.

Yuko tinha dois filhos, o primeiro, que tem 14 anos de idade, de um relacionamento anterior, com Shido Nakamura.

Já a criança que tinha com Nakabayashi, com quem se casou no ano passado, tem menos de um ano e nasceu em janeiro passado.