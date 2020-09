27/09/2020 | 16:10



Bruno Gagliasso completou o seu corpo com mais uma tatuagem! No último sábado, dia 26, o artista postou nas suas redes sociais o resultado do traço que homenageia o seu filho mais novo, Zyan, de dois meses de vida.

O desenho na mão direita contém o nome em letra maiúscula do pequeno, bem acima de uma rosa delicada que o ator já tinha.

Pronto, pai de três. Está paga a tattoo do baby Zyan, escreveu ele no Twitter, acompanhado da foto.

A responsável pelo desenho foi Sabrina Conde.

O companheiro de Giovanna Ewbank também possui, entre vários registros espalhados pelo corpo, o rosto realista de Bless estampado no braço e o de Titi no antebraço, assim como o nome da menina em seu peito.