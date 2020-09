Grande ABC oferece 421 oportunidades nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



27/09/2020 | 15:48



O trabalhador que busca por oportunidade de emprego nesta semana pode consultar uma das 421 chances disponíveis nos centros públicos municipais e na agência de recrutamento Luandre. Conforme a economia vai sendo retomada, mesmo que aos poucos, e o isolamento físico, flexibilizado, o volume de vagas tende a aumentar. Na semana passava, a oferta era de 361 postos.

A maior parte das vagas está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo: 131. Há, por exemplo, 14 para operador de telemarketing, 13 para vendedor interno, 12 para auxiliar de limpeza, 12 para operador de caixa, 11 para auxiliar de logística e seis para pedreiro. Interessados devem enviar currículo para ctr@saobernardo.sp. gov.br com a função pretendida.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) dispõe de 102 posições, como cinco para operador de máquinas fixas em geral, duas para consultório médico ou dentário e para motorista de caminhão. As chances estão no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOs, para candidatos que já têm perfil no centro público.

O Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano oferece 90 postos, basta consultar https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano para verificar as oportunidades.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza 52 vagas em seletivas de emprego. Entre as oportunidades, há dez para coletor de análises clínicas, cinco para mecânico de manutenção de máquinas em geral e uma para técnico de operação química e petroquímica. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 14 oportunidades, por exemplo, quatro para motorista de caminhão-betoneira e três para costureira. Inscrições são feitas pelo Emprega Brasil.

Em Diadema, o CPETR oferece quatro vagas, três para laminador de fibra de vidro e uma para mecânico de manutenção. Basta enviar o currículo para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

A Luandre traz 25 postos, sendo o que oferece o melhor salário o de coordenador de operações logísticas (de R$ 7.000 a R$ 7.500). Há também chance para analista de custos sênior (de R$ 7.000 a R$ 7.500), analista de logística sênior (R$ 6.500 a R$ 7.000) e analista de customer service (R$ 4.000 a R$ 4.500). Inscrições são feitas pelo site www.candidato.luandre.com.br.

ESTÁGIOS

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) disponibiliza nesta semana 210 chances de estágio para o Grande ABC. Interessados podem se cadastrar gratuitamente no www.nube.com.br.

A Braskem inscreve, até o dia 7 de outubro, 140 estudantes no Estado de São Paulo, sendo 37 no Grande ABC – cinco para estágio técnico e 32 para estágio universitário. O programa de estágio traz, segundo a petroquímica presente em Santo André, novidades implementadas para garantir o aumento da diversidade racial, visando atrair, principalmente, o interesse de estudantes negros. Com etapas 100% on-line e ‘gamificado’, o teste de tomada de decisão substitui o teste de raciocínio lógico e o processo seletivo foca no alinhamento do perfil do candidato com a cultura da empresa. Interessados devem acessar https://www.braskem.com.br/carreira.

O programa de estágio da General Motors está com inscrições abertas até o dia 9 de outubro pelo site search-careers.gm.com/locationbrazil. Segundo a montadora sediada em São Caetano, estão aptos a se candidatar estudantes regularmente matriculados nos cursos de bacharel e tecnólogo que tenham interesse nas áreas comercial (vendas e pós-vendas), comunicação, finanças, recursos humanos (aquisição de talentos, folha de pagamento, departamento pessoal), jurídico, manufatura e engenharia de manufatura, compras e secretariado. Também é necessário ter formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.