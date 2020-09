Luan Santana defende Luísa Sonza de haters durante live

27/09/2020 | 15:12



Desde quando assumiu o namoro com o cantor Vitão, em 10 de setembro, Luísa Sonza vem sofrndo críticas nas redes sociais. Na noite deste sábado, 26, isso ocorreu durante uma live que a cantora realizou com Luan Santana e Giulia Be.

"Eu quero que os nossos fãs nos ajudem a convocar as pessoas a praticar empatia. Empatia pra mim é a palavra chave pra esse momento que a gente está vivendo. A Luísa pode ser braba, pode ser o que ela quiser. Mas a doçura que ela tem no olhar, eu acho que passa pra vocês que estão nos vendo nesse momento", declarou , arrancando lágrimas dela.

Luan Santana acrescentou: "O Brasil está assistindo aqui duas mulheres lindas, talentosas, donas da sua própria vida. E você, meu parceiro, que fica aí destilando ódio na internet, haters, esse 'trem' aí tudo, escuta aqui: elas não vão parar, cara. Não adianta, esquece", concluiu .

Na sequência, os fãs do trio começaram a defender Sonza e subiram a hashtag 'Luísa merece respeito'. "Gente, eu não vou conseguir falar não", disse a cantora.