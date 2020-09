Regina Casé fala que filha perdeu audição por conta de antibióticos

27/09/2020 | 15:11



Regina Casé aproveitou o Dia Nacional do Surdo, no último sábado, dia 26, para falar publicamente sobre a perda da audição de sua filha, Benedita. No vídeo publicado no Instagram da atriz, ela conta que o problema foi ocasionado pelo uso de medicamentos.

- A Benedita teve essa perda quando era bebezinha, por causa de uma dose cavalar de antibióticos ototóxicos [aqueles que podem causar dano ao sistema auditivo], afirmou.

A diretora explicou que existem vários níveis da deficiência e, no seu caso, ela escuta praticamente apenas os sons graves e, por ter algum grau de audição, usa um aparelho próprio.

Além disso, as duas deram exemplos de preconceitos que circulam pela sociedade e qual a melhor forma de lidar com uma pessoa surda.

Os seguidores gostaram bastante da publicação e deixaram os elogios nos comentários.

Que amor, escreveu Sabrina Sato.

Obrigada por dividir com a gente! Muito importante! Que sejamos todos anticapacitistas, disse a cantora Roberta Campos.

Que importante e lindo este vídeo, declarou Otaviano Costa.