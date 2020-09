Suárez estreia no Atlético de Madrid com dois gols em goleada sobre o Granada

27/09/2020 | 13:55



O uruguaio Luis Suárez precisou de pouco mais de 20 minutos para mostrar que dará muitas alegrias ao torcedor do Atlético de Madrid. O atacante estreou neste domingo com dois gols e uma assistência na goleada sobre o Granada por 6 a 1 pelo Campeonato Espanhol.

O atacante, contratado do Barcelona, entrou aos 26 minutos do segundo tempo e precisou de apenas um toque na bola para deixar Llorente na cara do goleiro. Assistência para o quarto gol da equipe Colchonera.

A equipe do técnico Diego Simone vencia por 3 a 0 quando o uruguaio foi chamado. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, candidato a perder a vaga de titular para Suárez abriu o marcador logo aos nove minutos. Logo a seguir, Saúl desperdiçou um pênalti ao cobrar para defesa de Rui Silva.

O Atlético massacrava. E podia ir ao intervalo com placar mais elástico. Diego Costa teve ótima oportunidade antes do fim da etapa. Rui Silva fez bela defesa. No começo da etapa final, Correa fez o segundo. João Felix ampliou aos 20.

Vantagem tranquila, era hora de festa. Em seu primeiro jogo no Campeonato Espanhol, o Atlético queria mostrar que vem forte para a temporada.

E "apresentou" sua nova estrela Luis Suárez à concorrência em grande estilo. Além da assistência para Llorente, a nova estrela Colchonera balançou as redes do Granada duas vezes, errou uma finalização e tentou cavar um pênalti no fim, anulado pelo VAR.

O primeiro gol foi uma retribuição de Llorente. O espanhol cruzou na cabeça de Suárez, que não desperdiçou. Molina fez o de honra dos visitante, antes de Luisito fechar a conta. A estrela do dia tabelou com Vitolo e chutou na trave. Pegou o rebote de definiu a goleada por 6 a 1.

Nas outras duas partidas do Campeonato Espanhol já encerradas neste domingo, o Levante derrotou o Osasuna por 3 a 1 e o Athletic Bilbao superou o Eibar por 2 a 1.